В Індії підскочила захворюваність коронавірусом: такого не було два місяці
В Індій зросла захворюваність коронавірусом. У цій країні таких показників не було в останні два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У суботу, 28 серпня, Індія повідомила про 46759 нових випадків зараження коронавірусом. Цей показник є максимальним за останні два місяці.
Спалах коронавірусу стався в південному штаті Керала після проведення місцевого фестивалю минулого тижня за участю великої кількості людей. Майже 70% хворих коронавірусом проживають саме тут.
За останню добу в Індії вакцинували 10 мільйонів людей. Це є рекордом країни. Всього в Індії щеплення від коронавірусу отримали 622 мільйони осіб.
Нагадаємо, що в Індії вирішили вакцинувати і іноземців. Вони повинні подати заявку і записатися на отримання щеплення.
Раніше повідомлялося, що Україна більше не буде закуповувати вакцини в Індії.