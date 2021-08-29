В Індії підскочила захворюваність коронавірусом: такого не було два місяці

В Індій зросла захворюваність коронавірусом. У цій країні таких показників не було в останні два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У суботу, 28 серпня, Індія повідомила про 46759 нових випадків зараження коронавірусом. Цей показник є максимальним за останні два місяці.

Спалах коронавірусу стався в південному штаті Керала після проведення місцевого фестивалю минулого тижня за участю великої кількості людей. Майже 70% хворих коронавірусом проживають саме тут.

За останню добу в Індії вакцинували 10 мільйонів людей. Це є рекордом країни. Всього в Індії щеплення від коронавірусу отримали 622 мільйони осіб.