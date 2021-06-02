В Індії попередили про вплив коронавірусу на дітей: з'явилися тривожні симптоми

В Індії влада попередила населення про негативний вплив коронавірусу на дітей. За їх словами, поки що COVID-19 проявляється у дітей слабкими симптомами, але ситуація зміниться, якщо зміниться сам вірус.

За його словами, коронавірус може набути серйозної форми серед дітей, якщо відбудеться зміна поведінки вірусу або динаміки епідеміології. Влада готується до боротьби з такою ситуацією.

"Ситуація в педіатричній популяції може змінитися, якщо вірус змінить свою поведінку або якщо відбудуться зміни в динаміці епідеміології, тому може статися так, що вплив COVID на дітей може посилитися", - сказав він.

За словами доктора, вже зараз з'явився тривожний симптом у дітей, який називають "мультисистемний запальний синдром". Через це в Індії була сформована національна група для вивчення педіатричних ускладнень, пов'язаних з інфекцією.

За його словами, у дітей спостерігаються дві форми COVID. У першому випадку у дитини підвищується температура, потім він кашляє і застуджується. Це призводить до пневмонії, яка посилюється і погіршується і дитину госпіталізують.

"Також було помічено, що після лікування COVID через 2-6 тижнів у деяких дітей знову з'являється лихоманка і висип, запалюються очі і спостерігається тенденція до діареї, блювоти й кровотечі... цей синдром називається мультисистемним запальним синдромом", - попереджає Пол батьків.

Він зазначив, що це унікальне захворювання, яке спостерігається серед дітей. Мультисистемний запальний синдром не вимагає складного лікування, але воно має бути своєчасним.

"Ми систематично вивчаємо наукові розробки в цьому питанні, і дані, які ми маємо, показують, що прийом дітей до великих установ дуже малий. Досі не траплялося, щоб педіатрична інфраструктура була надмірно завантажена хворими", - заспокоює доктор.