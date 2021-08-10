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В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям

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Індія, Вівторок 10 серпня 2021 02:18
В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям Фото: в Індії вакцинують іноземців (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Іноземні громадяни, які проживають в Індії, тепер можуть зареєструватися на порталі CoWin для отримання вакцини від COVID-19. Про це заявило в понеділок Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи.

"Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення COVID-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію", - заявили в міністерстві.

Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.

"Це також знизить можливість подальшої передачі інфекції від нещеплених осіб, які проживають в Індії. Це також забезпечить загальну безпеку від подальшої передачі вірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Індії в одному з міст вакцинували все доросле населення повністю.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль почав вакцинувати населення третьою дозою вакцини.

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