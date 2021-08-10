В Індії дозволили вакцинуватися іноземцям

Іноземні громадяни, які проживають в Індії , тепер можуть зареєструватися на порталі CoWin для отримання вакцини від COVID-19. Про це заявило в понеділок Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print.

Для реєстрації на спеціальному порталі CoWin іноземні громадяни можуть використовувати свій паспорт в якості посвідчення особи.

"Значна кількість іноземних громадян проживає в Індії, особливо у великих мегаполісах. У цих регіонах потенціал поширення COVID-19 високий через більш високу щільність населення. Щоб запобігти будь-якій можливості такого випадку, важливо вакцинувати всіх осіб, які мають право на вакцинацію", - заявили в міністерстві.

Також у міністерстві додали, що така ініціатива забезпечить безпеку іноземних громадян, які проживають в Індії.