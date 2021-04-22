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В Індії рекордне у світі зростання числа випадків COVID-19 за один день

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 14:42
В Індії рекордне у світі зростання числа випадків COVID-19 за один день Фото: Індія оновила рекорд за новими випадками COVID-19 за один день (hindustantimes.com)
Автор: Олександр Білоус

У четвер, 22 квітня, в Індії зафіксовано найбільше в світі щоденне число (314 835) нових випадків зараження COVID-19. Друга хвиля пандемії викликала нові побоювання в здатності служб охорони здоров'я впоратися з ситуацією.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість випадків захворювання в Індії зараз становить 15,93 мільйона осіб, а кількість смертей збільшилася на 2104 і досягла 184 657 осіб.

Попередній рекордний одноденний ріст числа випадків був зафіксований в Сполучених Штатах, в яких за один день січня було зареєстровано 297 430 нових випадків, хоча з тих пір їх кількість різко впала.

Представники органів охорони здоров'я на півночі і заході Індії, включаючи столицю Нью-Делі, заявили, що вони перебувають у кризі, оскільки більшість лікарень переповнені і у них закінчується кисень.

Деякі лікарі радили пацієнтам залишатися вдома, в той час як крематорій в східному місті Музаффарпур заявив, що він був завалений тілами, і скорботним сім'ям довелося чекати своєї черги.

Як повідомляло РБК-Україна, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.

Нагадаємо, в лікарні індійського штату Махараштра загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів. У медзакладі стався витік кисню з цистерни.

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