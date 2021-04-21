В Індії померли понад 20 пацієнтів на ШВЛ через витік кисню
У лікарні індійського штату Махараштра загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів. У медзакладі стався витік кисню з цистерни.
Про це повідомляє NDTV.
У зв'язку з витоком подача кисню пацієнтам була припинена приблизно на пів години.
Загиблі були підключені до апаратів ШВЛ і вимагали постійної подачі кисню під тиском.
У лікарні на момент аварії перебувало близько 150 пацієнтів, яким був необхідний кисень.
.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WATCH An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. Officials are present at the spot, operation to contain the leak is underway. Details awaited. pic.twitter.com/zsxnJscmBp— ANI (@ANI) April 21, 2021
"22 COVID-19 patients in Nashik hospital die after oxygen tanker leaks" https://t.co/DNQosAPXBV— Dr. Kamal (@kamal_naishad) April 21, 2021
Нагадавши, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.
У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19.
Раніше повідомлялося, що Індія призупинила експорт на ліки від коронавірусу. Це пов'язано з тим, що зараз ці ліки необхідні населенню Індії.