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В Індії зафіксували найнижчу кількість нових випадків COVID з 8 квітня

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Індія, Вівторок 01 червня 2021 11:29
В Індії зафіксували найнижчу кількість нових випадків COVID з 8 квітня Фото: в Індії повідомили про найнижчу кількість нових випадків COVID з 8 квітня (twitter.com/msisodia)
Автор: Андрій Василюк

Індія повідомила про найнижчий щоденний приріст нових захворювань на коронавірус з 8 квітня - 127 510 випадків за останні 24 години. Кількість смертей за добу досягнула позначки у 2795.

Про це з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Індії повідомляє Reuters.

Наразі загальна кількість випадків захворювання в Індії становить 28,2 мільйона, тоді як кількість загиблих сягнула 331895.

Зазначимо, навесні Індія стала своєрідної "гарячою точкою" пандемії. Через штам коронавірусу із потрійною мутацією там щоденно фіксували "рекорди" за кількістю смертей та нових випадків коронавірусу.

В середині травня влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв коронавірусу. Уряд пояснив таку тривожну практику бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.

Останнім часом ситуація з коронавірусом у країні стабілізується.

При цьому паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби - мукормікозу.

Мукормікоз поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. На сьогодні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів з COVID-19. Найбільш частими ознаками хвороби є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль, лихоманку, і гнійні виділення з носа.

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