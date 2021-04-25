Індія четвертий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID

Ситуація з коронавірусом в Індії залишається вкрай важкою, в країні четвертий день поспіль фіксують антирекорди захворюваності. Населення закликають вакцинуватися від COVID.

Повідомляється, що за минулу добу в Індії захворіла ще 349 691 особа - четвертий поспіль антирекорд добової захворюваності.

"Ми були впевнені, наш настрій піднявся після успішної боротьби з першою хвилею, але нинішній шторм просто потряс націю", - заявив Моді.

Захворюваність в Індії зростає на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні збори. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів.