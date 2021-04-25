Індія четвертий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID
Ситуація з коронавірусом в Індії залишається вкрай важкою, в країні четвертий день поспіль фіксують антирекорди захворюваності. Населення закликають вакцинуватися від COVID.
Про це заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді, передає Reuters.
Повідомляється, що за минулу добу в Індії захворіла ще 349 691 особа - четвертий поспіль антирекорд добової захворюваності.
"Ми були впевнені, наш настрій піднявся після успішної боротьби з першою хвилею, але нинішній шторм просто потряс націю", - заявив Моді.
Захворюваність в Індії зростає на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні збори. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада ввела тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією та Пакистаном через різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.
Також повідомлялося, що в столиці Індії 25 пацієнтів з COVID померли в лікарні через брак кисню.