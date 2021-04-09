В Індія розслідують безпеку вакцин

В Індії розслідують безпеку вакцин від коронавірусу, якими будуть прищеплювати населення країни. З'ясовувати будуть ймовірність появи тромбів після вакцинації.

Індійські експерти розслідують можливі побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу вакцинами, які використовують в країні. Мова йде про випадки згортання крові.

"Ми вивчаємо побічні ефекти згустків крові, які спостерігалися у людей, які отримували вакцину Covishield і Covaxin, навіть якщо це був легкий випадок", - йдеться в повідомленні.

Найімовірніше, звіт з цього приводу буде готовий вже наступного тижня.

Відзначимо, що в Індії населення вакцинують двома вакцинами - Covishield і Covaxin. Передбачається, що 90% населення отримають вакцину Covishield/AstraZeneca (майже 83 мільйони осіб), а решту вакцинують препаратом Covaxin від Bharat Biotech International. Обидві вони випускаються в Індії.