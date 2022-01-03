Індія посилила обмеження та вакцинацію через сплеск COVID-19

Індія бореться зі сплеском захворюваності COVID-19 . Влада посилила боротьбу з вірусом по всіх фронтах, починаючи від вакцинації жителів і закінчуючи карантинними обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

З 3 січня в Індії почали вакцинувати підлітків з 15 до 18 років. У школах та інших навчальних закладах облаштували центри вакцинації. Підлітків прищеплюють вакциною місцевого виробництва Covaxin, оскільки це єдина вакцина, дозволена для екстреного використання цієї вікової групи.

Станом на другу половину дня вже понад 450 тисяч підлітків в Індії отримали своє перше щеплення. В цілому, за даними ЮНІСЕФ, в Індії проживають найбільше підлітків у світі - близько 253 мільйонів. З них 74 мільйони належать до вікової групи 15-18 років.

Крім того, з наступного тижня в країні введуть бустерні щеплення для медиків і людей старше 60 років з супутніми захворюваннями.

Також в найбільших містах Індії посилилися карантинні обмеження. Наприклад, в Нью-Делі та Бангалорі ввели комендантську годину з 22:00. Бари й ресторани можуть працювати тільки при 50 відсотках завантаженості приміщень.

У Мумбаї заборонили публічні збори більше чотирьох осіб з 21:00 до 6:00 ранку та обмежили проведення весільних церемоній до 50 гостей.

За минулу добу в країні зафіксували 33 750 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість зафіксованих випадків "Омікрона" в Індії склала 1700 осіб.