Індія другий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID

Ситуація з коронавірусом в Індії продовжує погіршуватися. Країна вже другий день поспіль б'є антирекорди захворюваності на COVID-19.

Про це пише Times of India з посиланням на дані місцевого Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу в Індії виявили нових 332 730 випадків зараження на коронавірус, і це новий світовий антирекорд. Також повідомляється, що померли за добу 2 263 хворих.

Зазначимо, попередній рекорд Індія встановила напередодні - 314 835 нових випадків COVID-19 за добу. Всього з початку пандемії в цій країні зафіксовано понад 16 млн випадків. Ситуація погіршується на тлі дефіциту кисню в лікарнях.