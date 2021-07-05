Індійська вакцина Covaxin захищає від важких симптомів COVID і штаму "Дельта"

Індійська компанія Bharat Biotech заявила, що вакцина її вакцина від коронавірусу Covaxin захищає від важких форм хвороби і штаму "Дельта". Про це говорять дані, отримані в результаті дослідження вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Випробування фази III вакцини, виробленої індійською компанією Bharat Biotech, показали, що вона ефективна на 93,4% проти важкого симптоматичного COVID-19.

Крім того, дані продемонстрували, що вакцина забезпечує 65,2% захисту від штаму "Дельта".

Вакцина власного виробництва в Індії також показала ефективність 77,8% проти симптоматичного COVID - 19 в ході випробування.

Вакцина Covaxin була вироблена в Індії компанією Bharat Biotech за підтримки уряду Індії. Спочатку очікувалося, що вакцину не будуть експортувати в інші країни, вона створена для внутрішнього користування в країні.

Тепер, коли важку пандемію вдалося побороти, в компанії заговорили про збільшення виробництва Covaxin. За оцінками Bharat Biotech, в місяць буде вироблятися 23 мільйони доз.