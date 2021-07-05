Індійська вакцина Covaxin захищає від важких симптомів COVID і штаму "Дельта"
Індійська компанія Bharat Biotech заявила, що вакцина її вакцина від коронавірусу Covaxin захищає від важких форм хвороби і штаму "Дельта". Про це говорять дані, отримані в результаті дослідження вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Випробування фази III вакцини, виробленої індійською компанією Bharat Biotech, показали, що вона ефективна на 93,4% проти важкого симптоматичного COVID-19.
Крім того, дані продемонстрували, що вакцина забезпечує 65,2% захисту від штаму "Дельта".
Вакцина власного виробництва в Індії також показала ефективність 77,8% проти симптоматичного COVID - 19 в ході випробування.
Вакцина Covaxin була вироблена в Індії компанією Bharat Biotech за підтримки уряду Індії. Спочатку очікувалося, що вакцину не будуть експортувати в інші країни, вона створена для внутрішнього користування в країні.
Тепер, коли важку пандемію вдалося побороти, в компанії заговорили про збільшення виробництва Covaxin. За оцінками Bharat Biotech, в місяць буде вироблятися 23 мільйони доз.
Також Ocugen, яка спільно з Bharat Biotech розробляє Covaxin для ринку США, готується подати запит на повне схвалення в США своєї вакцини.
Нагадаємо, що в Індії проведуть дослідження, аби вивчити ефективність своїх вакцин. Йдеться про вакцину AstraZeneca і Covaxin.