Індонезія б'є антирекорди з COVID-19, але пік ще попереду

Повідомляється, що вже переповнені лікарні Джакарти та інших великих міст на Західній і Центральній Яві. З початку пандемії в країні зареєстрували понад 2,1 млн випадків і понад 57 000 летальних випадків. При цьому передбачається, що реальне число куди вище, оскільки в Індонезії дуже низький рівень тестування.

Захворюваність різко зросла в останні тижні після завершення Рамадану і виявлення нових штамів, в тому числі, "Дельта". За словами прес-секретарки робочої групи з COVID Сіті Надія Тармізі, спалах був прогнозованим.

"Пік очікується в найближчі два-три тижні", - додала вона.

На тлі цього спалаху зростають побоювання, що слабка система охорони здоров'я Індонезії може обвалитися, оскільки деякі лікарні вже відмовляються приймати пацієнтів. На сьогодні в країні вакциновано тільки 5% населення.