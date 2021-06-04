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Інфекціоніст назвав терміни нового зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

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Києва, П'ятниця 04 червня 2021 12:50
Інфекціоніст назвав терміни нового зростання захворюваності на COVID-19 в Україні Фото: наступний спалах COVID-19 очікується у вересні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Нове зростання захворюваності на COVID - 19 в Україні очікується з кінця вересня. Це за умови, що ситуація не почне погіршуватися ще в червні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА, інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, влітку є ризик того, що українці під час сезону відпусток можуть завезти нові штами COVID-19. Наприклад, індійський варіант, який поширюється в Туреччині.

"Якщо в червні не буде зростання захворюваності, то, скоріш за все, воно буде вже з кінця вересня, коли люди повернуться з відпусток і, знову ж таки, можуть завезти до України який-небудь новий штам", - зазначив Курпіта.

Він також підкреслює, що до осені циркуляція вірусу буде обмежена в розвинених державах, але країни із середнім і низьким рівнем розвитку ще не матимуть доступу до масової вакцинації. У зв'язку з цим поширення вірусу там буде продовжуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на цих вихідних в Україні запрацюють центри вакцинації вже в п'яти регіонах.

Зазначимо, за минулу добу вдалося наростити темпи вакцинації до понад 50 тисяч щеплень.

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