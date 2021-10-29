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"Інтереси громадського здоров'я": спецпредставник ЄС про вакцинацію професійних груп

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 08:43
"Інтереси громадського здоров'я": спецпредставник ЄС про вакцинацію професійних груп Фото: спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор висловив думку щодо обов'язкової вакцинації для окремих професійних груп. Він вважає, що це не є порушенням прав людини, але кожен має пам'ятати про ризики не лише для свого здоров'я, а й оточення.

Про це спецпредставник ЄС розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Права людини - це власність людей...Люди теж мають соціальну відповідальність один перед одним. А це означає звертати увагу не тільки на те, що може бути незручно особисто мені як індивідууму, але і на те, що допомагає всім нам залишатися живими і здоровими", - зазначив Гілмор

Він підкреслив, що ЄС підтримує підтримуємо вжиття заходів, зокрема й вакцинації, щодо громадського здоров'я, зазначивши, що це питання загального блага.

"Чи можете ви зобов'язати когось вакцинуватися? Ні, ви не можете. Чи можете ви вирішити, що хтось невакцинований не може бути в класі, не може відвідувати пацієнтів? Так, ви можете, в інтересах громадського здоров'я", - додав Гілмор.

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