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Іран повідомив про перші летальні випадки через штам "Омікрон": не стало трьох життів

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Іран, Неділя 16 січня 2022 03:42
Іран повідомив про перші летальні випадки через штам "Омікрон": не стало трьох життів Фото: небезпеку штаму "Омікрон" підтвердили в Ірані (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Небезпеку штаму коронавірусу "Омікрон" підтвердив Іран, повідомивши про перші летальні випадки. Вірус вже забрав життя трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Державне телебачення Ірану повідомило, що троє громадян країни померли після зараження "Омікроном".

Офіційний представник міністерства охорони здоров'я Ірану Мохаммад Хашемі також заявив, що четверта людина, у якої був підтверджений "Омікрон" знаходиться у важкому стані.

Штам коронавірусу "Омікрон" вперше був виявлений в Ірані в середині грудня, проте це перші випадки смерті в результаті цього штаму вірусу. За весь час пандемії, коронавірус забрав життя більше 132 000 осіб в цій країні, що є найвищим показником смертності на Близькому Сході.

Нагадаємо, що коронавірус "Омікрон" став домінуючим у Німеччині. У країні очікують зростання захворюваності.

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