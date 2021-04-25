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В Ірані почали серійне виробництво власної COVID-вакцини

Новость на русском → Іран, Неділя 25 квітня 2021 16:02
В Ірані почали серійне виробництво власної COVID-вакцини Фото: в Ірані запустили масове виробництво своєї вакцини (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В Ірані почалося серійне виробництво вітчизняної вакцини від коронавірусу COVID-19 COVIRAN Bereket. У країні хочуть прискорити темпи вакцинації.

Про це повідомляє Агентство Анадолу.

Відзначається, що в одному з готелів в Тегерані за участю представників наукової ради з коронавірусу добровольцям ввели вакцину COVIRAN Bereket, дослідження якої знаходяться на третій фазі. У числі добровольців - член Національної ради з боротьби із коронавірусом Муні Мухріз, депутат від провінції Систан і Белуджистан Хусейн Алі Шехріярі й колишній викладач Мухаммед Алі Емірзергер.

За словами голови Наукової ради Мухаммеда Мухбіра, до вересня буде вироблено понад 30 млн доз вітчизняної вакцини, у тому числі 1 мільйон доз - у травні, 3,5 мільйона - у червні, 12 мільйонів - у липні і 15 мільйонів - у серпні.

"Вакцина буде передана в Міністерство охорони здоров'я, процес загальної вакцинації буде прискорений", - заявив Мухбір.

Іран вперше випробував першу вітчизняну вакцину COVIRAN Bereket на людині 29 грудня 2020 року, після чого оголосив про успішні результати.

Нагадаємо, на початку квітня Іран зіткнувся з четвертою великою хвилею зараження COVID-19. Про її початок оголосили в двох з 32 провінцій країни - Альборз і Ілам. Ще сім провінцій, включаючи Тегеран, перебували на межі.

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