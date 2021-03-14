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В Ірландії можуть призупинити використання COVID-вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Ірландія, Неділя 14 березня 2021 14:02
В Ірландії можуть призупинити використання COVID-вакцини AstraZeneca Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірландії.

Рекомендацію було зроблено в неділю після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів.

Троє медичних працівників в Норвегії, які нещодавно отримали вакцину AstraZeneca, перебувають на лікуванні в лікарні через кровотечу, утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.

Щеплення вакциною AstraZeneca складають майже 20% (570 000 уколів) в Ірландії, в основному медичним працівникам. На початку кампанії з вакцинації не рекомендували робити щеплення особам старше 70 років. Консультативний комітет заявив, що це запобіжний захід діятиме до отримання додаткової інформації.

Нагадаємо, трьох медиків у Норвегії госпіталізували з тромбами. Вони були вакциновані проти коронавірусу препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, раніше низка країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

При цьому Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Додамо, у Хорватії померла жінка, яка отримала щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Це перший смертельний випадок, який може бути пов'язаний з наслідками застосування препарату британо-шведської компанії.

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