В Ірландії можуть призупинити використання COVID-вакцини AstraZeneca

Національний консультативний комітет з імунізації Ірландії рекомендував тимчасово зупинити використання вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірландії.

Рекомендацію було зроблено в неділю після нової інформації, отриманої від Норвезького агентства з лікарських засобів.

Троє медичних працівників в Норвегії, які нещодавно отримали вакцину AstraZeneca, перебувають на лікуванні в лікарні через кровотечу, утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів.

Щеплення вакциною AstraZeneca складають майже 20% (570 000 уколів) в Ірландії, в основному медичним працівникам. На початку кампанії з вакцинації не рекомендували робити щеплення особам старше 70 років. Консультативний комітет заявив, що це запобіжний захід діятиме до отримання додаткової інформації.