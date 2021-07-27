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Ірландія вакцинуватиме дітей від 12 до 15 років

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Ірландія , Вівторок 27 липня 2021 21:12
Ірландія вакцинуватиме дітей від 12 до 15 років Фото: Ірландія вакцинуватиме дітей від 12 до 15 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ірландія планує найближчим часом розпочати вакцинування дітей віком від 12 до 15 років. Відповідне рішення було прийнято після рекомендації, що була надана уряду країни Національним консультативним комітетом по імунізації (NIAC).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами прем’єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна, уряд країни вже давно планував поширити програму вакцинації проти коронавірусу й на інші вікові групи.

Найближчі декілька днів МОЗ Ірландії працюватиме над оперативними й клінічними тонкощами того, як саме відбуватиметься процес вакцинування дітей від 12 до 15 років. Також зазначається, що щеплення не буде обов’язковим, а лише після згоди батьків.

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