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Іспанія відмовилася від закупівель COVID-вакцини AstraZeneca

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Мадрид, Понеділок 19 липня 2021 19:59
Іспанія відмовилася від закупівель COVID-вакцини AstraZeneca Фото: Іспанія відмовилася від закупівель COVID-вакцини AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що влада більше не буде закуповувати вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca. На сьогодні вакцина передається в регіони для завершення вакцинації жителів країни старше 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena SER.

У МОЗ Іспанії відзначили, що у віковій групі від 60 до 69 років повністю щеплені 78%, в групі від 70 до 79 років - 97,6%, старше 80 років - 100%.

Раніше передбачалося, що Іспанія закупить 31 млн вакцин AstraZeneca, але через появу побічних ефектів влада прийняла рішення відмовитися від неї. Всього в Іспанію доставили лише 10,3 млн доз.

Решта дози вакцини AstraZeneca влада передасть третім країнам через глобальний механізм COVAX.

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