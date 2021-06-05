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В Італії за добу зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу

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Рим, Субота 05 червня 2021 18:34
В Італії за добу зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу Фото: в Італії за добу зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Італії за минулу добу, 4 червня, зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Це є рекордним показником за один день.

Про це повідомляє видання ANSA.

За день щеплення отримали 598 510 осіб, з яких 444 639 отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

Всього в Італії першу дозу вакцини отримали понад 24,3 млн осіб, а завершили вакцинацію - 12,7 млн осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в" білу зону " карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

У трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. До того ж дозволено проводити ярмарки та фестивалі.

Крім того, уряд Італії продовжило заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

Додамо, що раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був введений через COVID.

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