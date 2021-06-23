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В Італії після вакцинації препаратом AstraZeneca помер підліток

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Рим, Середа 23 червня 2021 14:41
В Італії після вакцинації препаратом AstraZeneca помер підліток Фото: в Італії після вакцинації препаратом AstraZeneca помер підліток (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Італії 18-річна дівчина померла після вакцинації від коронавірусу. Їй зробили щеплення препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє Politico.

Регіональні органи охорони здоров'я Італії проводять "Дні відкритих дверей" для вакцинації від COVID, щоб позбутися невикористаних доз вакцини AstraZeneca.

Деякі регіони пішли цим шляхом, попри рекомендацію уряду Італії про те, що вакцинація повинна проводитися тільки для людей старше 60 років, для яких ризик нижче.

18-річна Камілла Канепа зробила щеплення в один з таких "днів відкритих дверей", організованих в Лігурії, і швидко захворіла. Попри двічі проведену операцію, вона померла 9 червня.

Розтин показав, що дівчина померла від крововиливу в мозок через 16 днів після щеплення. Також пізніше з'ясувалося, що вона страждала аутоімунним захворюванням, що не дозволило б їй отримати вакцину.

Проте медичні працівники, які проводили щеплення, мабуть, не знали про її попередній стан.

Нагадаємо, в середині березня в Італії вилучили партію вакцини AstraZeneca після смерті чоловіка через кілька годин після того, як він отримав щеплення.

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