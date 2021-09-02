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Італія планує вакцинувати 80% населення старше 12 років до кінця року

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Італія, Четвер 02 вересня 2021 19:54
Італія планує вакцинувати 80% населення старше 12 років до кінця року Фото: Італія планує вакцинувати 80% населення старше 12 років до кінця року (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Маріо Драгі заявив, що до кінця року в Італії вакцинують 80% осіб старше 12 років. Також в країні розширять використання "зеленої перепустки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Драгі, пріоритетом для країни є безпечне повернення до навчання для студентів та школярів.

Зокрема, в Італії планують розширити використання "зеленої перепустки", що, зі свого боку, викликало протести по усій країні.

Прем'єр-міністр додав, що економіка країни продовжує зростати набагато швидше, ніж це очікувалося, втім необхідно докласти зусиль, аби в наступному році вона зростала стабільними й високими темпами.

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