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Італія може запровадити обов'язкову вакцинацію

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Італія, П'ятниця 03 вересня 2021 19:53
Італія може запровадити обов'язкову вакцинацію Фото: Італія може запровадити обов'язкову вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правління Італії може запровадити обов’язкове вакцинування серед свого населення. Ця новина викликала обурення серед осіб, які виступають проти щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardain.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що усіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов’язати вакцинуватися, як тільки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) надасть свій дозвіл на використання чотирьох препаратів.

Відповідна новина викликала протести з боку людей, які виступають проти щеплення. Також відомо про погрози до членів правління, вірусологів й чиновників. Наприклад, сьогодні прокуратура Турина розпочала розслідування щодо погроз, які були опубліковані в месенджері Telegram й адресовані голові МЗС Луїджі Ді Майо.

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