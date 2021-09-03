Італія може запровадити обов'язкову вакцинацію

Правління Італії може запровадити обов’язкове вакцинування серед свого населення. Ця новина викликала обурення серед осіб, які виступають проти щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardain .

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що усіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов’язати вакцинуватися, як тільки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) надасть свій дозвіл на використання чотирьох препаратів.

Відповідна новина викликала протести з боку людей, які виступають проти щеплення. Також відомо про погрози до членів правління, вірусологів й чиновників. Наприклад, сьогодні прокуратура Турина розпочала розслідування щодо погроз, які були опубліковані в месенджері Telegram й адресовані голові МЗС Луїджі Ді Майо.