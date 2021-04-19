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Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще одного мільйона доз вакцини

Новость на русском → Тель-Авів, Понеділок 19 квітня 2021 19:23
Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще одного мільйона доз вакцини Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Влада Ізраїлю уклали з компанією Pfizer договір про покупку ще одного мільйона доз вакцини від коронавірусу в 2022 році. Відзначається, що це дозволить перемогти пандемію в країні і зняти карантинні обмеження.

Про це в ході брифінгу заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Прем'єр підкреслив, що підписання договору "далося ціною величезних зусиль", в тому числі з боку міністра охорони здоров'я країни Юлія Едельштейна. Відзначається, що придбані вакцини і ті, в які можна буде опціонально в майбутньому придбати, будуть ефективні проти мутацій вірусу.

"Останні дні я знову розмовляв з моїми друзями, керівниками компаній Pfizer і Moderna. У Ізраїлю були деякі складнощі, які нам потрібно було подолати, і ми знайшли спосіб це зробити. Якщо не буде сюрпризів у вигляді мутацій коронавірусу, який не піддаватиметься вакцинам, то ми підписалися на закупівлю мільйона додаткових доз вакцини з Pfizer, сподіваюся, незабаром і з Moderna ", - сказав Нетаньяху.

За його словами, це означає, що в країні дуже скоро буде більше ніж достатньо вакцин як для дорослих, так і для дітей. "Ізраїль знову очолить світову боротьбу з коронавірусів. Карантин більше не буде - ми з цим закінчили", - запевнив він.

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