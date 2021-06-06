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Ізраїль розпочинає вакцинацію підлітків: щеплення від COVID отримають діти від 12 років

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Ізраїль, Неділя 06 червня 2021 20:50
Ізраїль розпочинає вакцинацію підлітків: щеплення від COVID отримають діти від 12 років Фото: в Ізраїлі почали вакцинувати підлітків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

6 червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу. Тепер на щеплення від COVID-19 запрошують підлітків віком від 12 до 16 років.

Про це повідомляє Le Figaro.

Вакцинувати підлітків будуть вакциною Pfizer-BioNTech, незважаючи на повідомлення про легкі випадки міокардиту, виявлених після вакцинації у молодих чоловіків.

Органи охорони здоров'я Ізраїлю побоюються, що підлітки можуть заразитися важкою формою коронавірусу в сім'ях, які знаходяться в групі ризику.

Отримати щеплення можуть всі бажаючі молоді жителі Ізраїлю у віці від 12 до 16 років. Влада запевняє, що вакцина абсолютно безпечна, більш того, ризики від хвороби більш високі в порівнянні з побічними ефектами після вакцинації.

"Вакцина ефективна і безпечна, а ризики, властиві вірусу, вище, ніж ризики, пов'язані з вакцинацією", - заявило міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Видання зазначає, що підлітків та їхніх батьків утішила така новина. Молоді люди в Ізраїлі боялися заразитися коронавірусом. Більш того, вакцинація дозволить їм подорожувати по світу без обмежень.

Зазначимо, що близько 55% населення Ізраїлю вже вакциновані обома дозами вакцини Pfizer. Компанія доставила в країну мільйони доз вакцини в обмін на дані про наслідки вакцинації 9,3 мільйонами жителів. При цьому додамо, що дослідження підтвердило ефективність вакцини.

Нагадаємо, що в Ізраїлі підліткам планують вводити тільки одну дозу вакцини від коронавірусу. Таке рішення прийняли після повідомлень про легкі випадки міокардиту у молодих людей.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль знімає карантинні обмеження. Винятком стало тільки носіння масок.

Також ми писали про дослідження в Ізраїлі, в результаті якого з'ясували ефективність вакцини Pfizer.

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