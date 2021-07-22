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Ізраїль першим в світі випробує пероральну вакцину проти COVID-19

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Четвер 22 липня 2021 12:37
Ізраїль першим в світі випробує пероральну вакцину проти COVID-19 Фото: в Ізраїлі готуються до випробувань преоральної вакцини проти коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка випробує пероральну вакцину проти COVID-19. Компанія Oravax Medical готується розпочати клінічні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Наразі очікують схвалення від Міністерства охорони здоров’я, яке має надійти протягом найближчих кількох тижнів.

Oravax вже завершив виробництво GMP у Європі кількох тисяч капсул, які будуть доступні для випробування в Ізраїлі. Очікується, що інші країни також почнуть випробування.

Розробка вакцини почалася із березня цього року.

Науковці сподівають, що ця вакцина буте "набагато стійкішою до штамів COVID-19". Її тестують в доклінічних дослідженнях щодо різних штамів, включаючи "Дельта".

"Компанія завершила пілотне дослідження на тваринах і виявила, що вакцина сприяла розвитку антитіл до імуноглобуліну G (IgG) та імуноглобуліну A (IgA). IgA необхідний для більш тривалого імунітету", - йдеться в повідомленні.

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