Ізраїль дозволив в'їзд вакцинованим російським "Супутником V". Але є умови

Ізраїль дозволив в'їзд до країни для іноземців, вакцинованих російською вакциною від COVID "Супутник V". Однак їм треба виконати ряд умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені правила на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю .

Згідно з оновленими правилами, Ізраїль визнає вакцинованими тих, хто зробив щеплення визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm і Johnson&Johnson.

"Ізраїль також дозволяє в'їзд тим, хто вакцинований вакциною "Супутник" (за умови, що результат серологічного аналізу, зданого в Ізраїлі, буде позитивним)", - йдеться в правилах.

Таким чином, іноземці, який отримали російську вакцину, мають по прильоту здати серологічний тест (на наявність антитіл в крові). При цьому навіть після позитивного результату вони мають залишатися на карантині до отримання негативного результату ПЛР-тесту на третій день після прильоту.

Визнання вакцинації за кордоном дає можливість перебувати в скороченому карантині після в'їзду до Ізраїля та отримати "зелений пропуск" після карантину.

Також є й інші вимоги до вакцинації: до дня в'їзду до Ізраїля має пройти не менше 14 днів з дати отримання другої або бустерної дози.