ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль посилює "останній" локдаун на тлі масової вакцинації

Новость на русском → Середа 06 січня 2021 01:59
Ізраїль посилює "останній" локдаун на тлі масової вакцинації Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Ізраїль посилює обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавіруса. Влада називає це "останнім кроком" на тлі вакцинації населення країни.

Про це пише Reuters.

Посилення набудуть чинності опівночі з четверга на п'ятницю і будуть діяти 14 днів.

Зараз Ізраїль лідирує в світі по вакцинації від COVID-19, прищепивши майже 15% свого 9,3 мільйонного населення.

Проте з моменту початку вакцинації 19 грудня число нових випадків різко зросло, і у вівторок їх щоденне число перевищило 8 300, що є найвищим показником за кілька місяців.

Локдаун, який діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був введений 27 грудня і повинен був закінчитися 9 січня.

"Я закликаю всіх громадян Ізраїлю: давайте зробимо останнє зусилля - разом. Так ми першими в світі позбудемося коронавіруса, так ми відкриємо нашу економіку", - йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра країни.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить посилення поточного карантину.

РБК-Україна писало, що в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус Ізраїль
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19