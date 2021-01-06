Ізраїль посилює "останній" локдаун на тлі масової вакцинації
Ізраїль посилює обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавіруса. Влада називає це "останнім кроком" на тлі вакцинації населення країни.
Про це пише Reuters.
Посилення набудуть чинності опівночі з четверга на п'ятницю і будуть діяти 14 днів.
Зараз Ізраїль лідирує в світі по вакцинації від COVID-19, прищепивши майже 15% свого 9,3 мільйонного населення.
Проте з моменту початку вакцинації 19 грудня число нових випадків різко зросло, і у вівторок їх щоденне число перевищило 8 300, що є найвищим показником за кілька місяців.
Локдаун, який діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був введений 27 грудня і повинен був закінчитися 9 січня.
"Я закликаю всіх громадян Ізраїлю: давайте зробимо останнє зусилля - разом. Так ми першими в світі позбудемося коронавіруса, так ми відкриємо нашу економіку", - йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра країни.
Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить посилення поточного карантину.
РБК-Україна писало, що в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.