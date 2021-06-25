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Ізраїль повернувся до масочного режиму через зростання захворюваності на коронавірус

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Тель-Авів, П'ятниця 25 червня 2021 14:36
Ізраїль повернувся до масочного режиму через зростання захворюваності на коронавірус Фото: Ізраїль повернувся до масочного режиму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі з п'ятниці, 25 червня, знову ввели обов'язкове носіння масок в приміщеннях. Рішення було прийнято владою через сплеск захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

"У зв'язку із зростанням захворюваності МОЗ оголошує, що з сьогоднішнього дня (25.6.21) о 12:00 обов'язок носіння маски застосовується скрізь, де це не відкрита територія", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що носити маски необхідно скрізь, крім власного житла і будь-яких відкритих просторів.

Виняток також зробили для дітей до семи років. Також маски можна не носити під час занять спортом.

Зазначимо, що з початку пандемії в Ізраїлі виявили понад 840,4 тисяч заражень коронавірусом, померли понад 6,4 тисячі осіб.

До середини червня в країні вакцинувалися від COVID-19 близько 60% жителів країни, серед ізраїльтян старше 50 років число щеплених досягло 90%. У червні в Ізраїлі скасували більшість введених через коронавірус обмежень, з 15 червня дозволили не носити маски в приміщеннях.

Нагадавши, Ізраїль ввів нові правила в аеропортах країни. Всіх прибулих зобов'язали носити маски і здавати тести.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розробив пасивну вакцину від коронавірусу.

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