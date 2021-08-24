В Ізраїлі вакцинуватимуть третьою дозою осіб старше 30 років

В Ізраїлі з завтрашнього дня пропонуватимуть бустерну дозу вакцини особам старше 30 років. Третє щеплення дозволено зробити усім, хто отримав друге п’ять місяців тому й не хворів на коронавірус протягом цього періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru .

Зазначається, що всім хто перехворів на коронавірус після другого щеплення - необхідно звернутися до лікаря, щоб проконсультуватися перед введенням бустерної дози.

Записатися в чергу на щеплення можна в лікарняній касі.