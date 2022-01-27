В Ізраїлі почалася п'ята хвиля COVID-19

За даними уряду Ізраїлю починається "п'ята хвиля" епідемії. На даний момент в країні хворіють 468 232 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il .

"Вранці в четвер, 27 січня, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо епідемії коронавірусу. Йде "п'ята хвиля "епідемії", - пише видання.

В цілому з початку пандемії в країні було виявлено 2 623 896 заражених. З учорашнього дня виявлено 67 393 нових заражених. Кількість заражених враховується за ПЛР-тестами і тестами в пунктах перевірок (позитивний результат домашнього тесту в статистиці не враховується, якщо він не підтверджений на пункті перевірки).

"Зараз заражені 468 232 осіб (-69 523 за добу). Поки неясно, чи пройдено пік, але число заражених за останній день помітно знизилося", - пише ЗМІ.

При цьому уточнюється, що 8 529 хворих на COVID-19 померли (+27 за добу), 2 146 791 одужали після зараження коронавірусом, а 2364 захворіли в лікарнях (+68 за добу).

Стан 923 пацієнтів (+35 за добу; 0,17% від поточного числа заражених) оцінюється лікарями як важкий, 200 (+13) підключені до апаратів ШВЛ або ЕКМО.

Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 38% заражених коронавірусом в країні - у віковій категорії 0-19 років. І тільки 10% - старше 60 років. При цьому 84% тяжкохворих старші 60 років.