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В Ізраїлі зобов'яжуть тестувати на COVID дітей віком від 3 до 11 років

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Ізраїль, Четвер 12 серпня 2021 21:17
В Ізраїлі зобов'яжуть тестувати на COVID дітей віком від 3 до 11 років Фото: В Ізраїлі можуть запровадити обов'язкове COVID-тестування серед дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі планують запровадити обов’язкове тестування на коронавірус серед дітей старше трьох років. Уряд країни виділить необхідну кількість коштів вже на наступному тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні в країні, діти від 12 років зобов’язані демонструвати при необхідності "зелені пропуски", у яких зазначається статус їх вакцинації.

За словами прем’єр-міністра Нафталі Бенета Ізраїлю, на наступному тижні уряд країни виділить достатню кількість коштів на тестування дітей віком від 3 до 11 років. Наразі в країні відкрито 120 центрів швидкого тестування антигенів.

Відзначається, що перевірка на виявлення захворювання коштує 52 шекелі й дозволяє отримати зелений пропуск, який діятиме протягом 24 годин.

Також Бенет додав, що сьогодні в Ізраїлі розглядають можливість зниження вікового обмеження для ревакцинації, яку пропонують лише людям старше 60 років.

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