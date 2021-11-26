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В Ізраїлі перший випадок нового "південноафриканського" штаму коронавірусу

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Єрусалим, П'ятниця 26 листопада 2021 11:24
В Ізраїлі перший випадок нового "південноафриканського" штаму коронавірусу Фото: в Ізраїлі перший випадок нового "південноафриканського" штаму коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Ізраїлі виявили новий небезпечний південноафриканський штам коронавірусу. Заражений повернувся з республіки Малаві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

У зв'язку з виявленням у ізраїльтянина нового південноафриканського штаму сьогодні об 11:00 відбудеться нове термінове засідання за участю прем'єр-міністра Нафталі Беннета і керівників системи охорони здоров'я.

За підсумками наради, яку проводив увечері 25 листопада глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет з представниками МОЗ, було прийнято рішення внести в "червоний список" сім країн.

У цей список включені такі країни: ПАР, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія і Есватіні. Можливо, в п'ятницю "червоний список" розширять.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант.

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