В Ізраїлі планують новий етап COVID-вакцинації: робитимуть щеплення дітям
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні планують новий цикл щеплень через півроку. Ймовірно, в рамках нового етапу щеплення робитимуть дітям.
Про це повідомляє Associated Press.
Нетаньяху заявив, що Pfizer і Moderna поставлять в Ізраїль додаткові 16 мільйонів доз.
"Тож підготуйте свої руки, м’язи - ті, хто хоче, а також своїх дітей. За нашими підрахунками, до того часу будуть затверджені вакцини для дітей", - сказав голова уряду.
Багато медичних експертів вважають, що вакцинованим людям може знадобитися підсилювач для підтримки рівня імунітету.
В Ізраїлі 90% дорослого населення або були щеплені, або одужали від COVID-19. Це дозволило уряду за останні тижні знову відкрити школи, магазини, ресторани та головний аеропорт.
Цього тижня уряд заявив, що люди більше не повинні носити маски на відкритому повітрі.
Також стало відомо, що Ізраїль і Україна планують запустити "зелені паспорти" для подорожей. Вони будуть підтверджувати отримання щеплення від коронавірусу.
Нагадаємо, Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19. Але ці заходи не поширювалися на туристів, для яких розробляли окремий порядок.