В Ізраїлі планують новий етап COVID-вакцинації: робитимуть щеплення дітям

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країні планують новий цикл щеплень через півроку. Ймовірно, в рамках нового етапу щеплення робитимуть дітям.

Нетаньяху заявив, що Pfizer і Moderna поставлять в Ізраїль додаткові 16 мільйонів доз.

"Тож підготуйте свої руки, м’язи - ті, хто хоче, а також своїх дітей. За нашими підрахунками, до того часу будуть затверджені вакцини для дітей", - сказав голова уряду.

Багато медичних експертів вважають, що вакцинованим людям може знадобитися підсилювач для підтримки рівня імунітету.

В Ізраїлі 90% дорослого населення або були щеплені, або одужали від COVID-19. Це дозволило уряду за останні тижні знову відкрити школи, магазини, ресторани та головний аеропорт.

Цього тижня уряд заявив, що люди більше не повинні носити маски на відкритому повітрі.