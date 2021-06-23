В Ізраїлі попередили про нову хвилю коронавірусу

Як відомо, Ізраїль є найбільш вакцинованою країною. Не дивлячись на це, там зареєстрували 125 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником за останній час.

Уряд пов'язує це з припливом туристів в країну, які не дотримуються правил. Особливо збільшилася кількість випадків варіантів Delta.Тому влада закликає населення країни реагувати на сплеск коронавірусу, як на новий спалах.

"Ми вирішили відреагувати так, ніби ми зіткнулися з новою хвилею вірусу", - сказав Беннет..

За його словами, потрібно зупинити спалах в країні, поки не пізно. У зв'язку з цим вели нові обмеження.

Оскільки невакцинованими в Ізраїлі залишилися діти і підлітки, вони виявилися більш вразливими. Відомо, що в цьому місяці коронавірусом в Ізраїлі хворіли діти від 10 до 19 років. Тому уряд оголосив про початок вакцинації для дітей від 12 років, додавши при цьому, що вакцинацію потрібно пройти якомога швидше.

Також там закликали населення носити маски в приміщенні. За непокору правилам будуть штрафувати.