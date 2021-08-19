ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років

Новость на русском →
Ізраїль, Четвер 19 серпня 2021 22:18
В Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років Фото: в Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю прийняло рішення розширити компанію вакцинування бустерними дозами. Тепер їх пропонуватимуть людям старше 40 років та вчителям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В рамках боротьби проти поширення штаму коронавірусу "Дельта", МОЗ Ізраїлю прийняв рішення запровадити щеплення бустерними дозами серед осіб старше 40 років й вчителів. Їм пропонуватимуть вакцинуватися препаратом Pfizer/BioNTech.

Відзначимо, що раніше в Ізраїлі треті дози пропонували лише людям старше 60 років. Через деякий час вік на отримання бустеру знизили до 50 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Ізраїлі щепитимуть бустерною дозою осіб старше 50 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Вакцинація Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус