В Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років
Фото: в Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років (Getty Images)
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю прийняло рішення розширити компанію вакцинування бустерними дозами. Тепер їх пропонуватимуть людям старше 40 років та вчителям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
В рамках боротьби проти поширення штаму коронавірусу "Дельта", МОЗ Ізраїлю прийняв рішення запровадити щеплення бустерними дозами серед осіб старше 40 років й вчителів. Їм пропонуватимуть вакцинуватися препаратом Pfizer/BioNTech.
Відзначимо, що раніше в Ізраїлі треті дози пропонували лише людям старше 60 років. Через деякий час вік на отримання бустеру знизили до 50 років.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Ізраїлі щепитимуть бустерною дозою осіб старше 50 років.