В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від COVID
В Ізраїлі за минулу добу не виявили жодного летального випадку від коронавірусу. Це сталося вперше за 10 місяців.
Про це повідомляє Times of Israel.
Попередній раз про добу без летальних випадків від COVID в Ізраїлі повідомляли 29 червня минулого року.
Відзначається, що за минулу добу в Ізраїлі зроблено 35 027 тестів на коронавірус, з яких тільки 129 виявилися позитивними.
Загальна кількість хворих на даний час зменшилася до 1 897 осіб, 160 пацієнтів перебувають у важкому стані, у тому числі 97 - на апаратах штучної вентиляції легенів.
У країні з початку пандемії підтверджено 837 870 випадків-19, з них 6 346 летальних.
В Ізраїлі 90% дорослого населення або були щеплені, або одужали від COVID-19. Це дозволило уряду за останні тижні знову відкрити школи, магазини, ресторани і головний аеропорт.
Нагадаємо, на цьому тижні уряд заявив, що люди більше не повинні носити маски надворі.
Також стало відомо, що Ізраїль і Україна планують запустити зелені паспорти для подорожей. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення.
Крім того, Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.