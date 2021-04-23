ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від COVID

Новость на русском → Тель-Авів, П'ятниця 23 квітня 2021 19:18
В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від COVID Фото: в Ізраїлі за минулу добу не зафіксували жодного летального випадку (enlacejudio.com)
Автор: РБК-Україна

В Ізраїлі за минулу добу не виявили жодного летального випадку від коронавірусу. Це сталося вперше за 10 місяців.

Про це повідомляє Times of Israel.

Попередній раз про добу без летальних випадків від COVID в Ізраїлі повідомляли 29 червня минулого року.

Відзначається, що за минулу добу в Ізраїлі зроблено 35 027 тестів на коронавірус, з яких тільки 129 виявилися позитивними.

Загальна кількість хворих на даний час зменшилася до 1 897 осіб, 160 пацієнтів перебувають у важкому стані, у тому числі 97 - на апаратах штучної вентиляції легенів.

У країні з початку пандемії підтверджено 837 870 випадків-19, з них 6 346 летальних.

В Ізраїлі 90% дорослого населення або були щеплені, або одужали від COVID-19. Це дозволило уряду за останні тижні знову відкрити школи, магазини, ресторани і головний аеропорт.

Нагадаємо, на цьому тижні уряд заявив, що люди більше не повинні носити маски надворі.

Також стало відомо, що Ізраїль і Україна планують запустити зелені паспорти для подорожей. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення.

Крім того, Ізраїль відкриється для вакцинованих туристів з 23 травня, але все одно будуть потрібні ПЛР-тести.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Ізраїль Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19