В Ізраїлі вперше за 10 місяців не зафіксували смертей від COVID

В Ізраїлі за минулу добу не виявили жодного летального випадку від коронавірусу. Це сталося вперше за 10 місяців.

Попередній раз про добу без летальних випадків від COVID в Ізраїлі повідомляли 29 червня минулого року.

Відзначається, що за минулу добу в Ізраїлі зроблено 35 027 тестів на коронавірус, з яких тільки 129 виявилися позитивними.

Загальна кількість хворих на даний час зменшилася до 1 897 осіб, 160 пацієнтів перебувають у важкому стані, у тому числі 97 - на апаратах штучної вентиляції легенів.

У країні з початку пандемії підтверджено 837 870 випадків-19, з них 6 346 летальних.

В Ізраїлі 90% дорослого населення або були щеплені, або одужали від COVID-19. Це дозволило уряду за останні тижні знову відкрити школи, магазини, ресторани і головний аеропорт.