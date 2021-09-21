ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін доручив регіонам забезпечити можливість вакцинації вчителів в школах

Новость на русском →
Україна, Вівторок 21 вересня 2021 13:45
Кабмін доручив регіонам забезпечити можливість вакцинації вчителів в школах Фото: Кабмін доручив регіонам забезпечити можливість вакцинації вчителів в школах (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В рамках проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС на чолі прем'єр-міністром України було розглянуто питання щодо пожвавлення темпів вакцинації працівників сфери освіти. Зокрема, мова йшла про встановлення пунктів щеплень у освітніх закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зауважив глава уряду Денис Шмигаль, в порівнянні з минулим роком захворюваність на коронавірус в Україні серед дітей зростає.

Тому Кабінет міністрів доручив головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо можливості здійснення процесу вакцинації персоналу безпосередньо у закладах освіти.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання Держкомісії з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення про перехід України в "жовту" зону адаптивного карантину з 23 вересня.

Зазначимо, згідно з нормами "жовтої" зони, заклади освіти з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% змушені будуть перейти на дистанційну форму навчання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України школа Карантин Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус