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Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 16:33
Кабмін зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів без COVID-документів Фото: перевізників не штрафуватимуть за пасажирів без COVID-документів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Кабінет міністрів України зняв відповідальність з автоперевізників за пасажирів, у яких немає COVID-документів. Відповідні зміни внесли до "карантинної" постанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що тепер відповідальність за наявність документа про щеплення або про негативний тест на COVID-19 під час поїздок на автобусах між регіонами покладається на пасажирів. До цього протоколи складали на самих перевізників.

У той же час перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них має бути один з необхідних документів:

  • міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат про вакцинацію, оформлений через "Дію"
  • іноземний COVID-сертифікат
  • документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діють 72 години

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що пасажирам міжрегіональних автобусів, у яких немає COVID-документів, загрожують штрафи від 17 000 до 34 000 гривень.

Відзначимо, що минулого тижня Центральний автовокзал у Києві (Деміївка) втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті, оскільки перевізники відмовилися виходити на маршрут, побоюючись штрафів від 17 000 до 34 000 гривень за перевезення "нелегальних пасажирів".

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