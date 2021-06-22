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В Кабміні розглянуть обмеження щодо країн, де поширюється дельта-штам COVID

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 14:01
В Кабміні розглянуть обмеження щодо країн, де поширюється дельта-штам COVID Фото: в Кабміні розглянуть обмеження на в'їзд з деяких країн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я підготують пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам коронавірусу "Дельта". Цей штам є набагато заразнішим за інші варіанти.

Про це йшлося на нараді у президента України Володимира Зеленського, передає Офіс президента.

Зазначається, що учасники наради заслухали інформацію Національної академії наук України щодо поширення штаму COVID-19 "Дельта". За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж штам "Альфа", у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

"Міністерство закордонних справ та Міністерство охорони здоров’я мають підготувати пропозиції щодо доцільності встановлення додаткового контролю та обмежень щодо міграції між Україною та країнами, де стрімко поширюється штам "Дельта", - йдеться в повідомленні.

Раніше вчені Національної академії наук України (НАН) запропонували додатковий контроль з країнами, де циркулює дельта-штам коронавірусу. Це необхідно для того, щоб відстрочити поширення "індійського" штаму в Україні. У НАН відзначають, що дельта-штам найбільше поширився в країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності. Зокрема, в Росії, Португалії та Великобританії.

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