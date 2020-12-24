Яка COVID-вакцина надійде до України: названо головні фактори

У Центрі громадського здоров'я України назвали головні фактори, від яких будуть відштовхуватись для отримання вакцини від коронавірусу. Головним фактором є доступність вакцини.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" глави Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Ігор Кузін.

За його словами, поки не можна сказати, яка вакцина якого виробника надійде в Україну.

"Буде враховано два фактори. Це фактор доступності, тобто, щоб компанія-виробник встигла її виробити в достатній кількості для розповсюдження по іншим країнам і другий фактор це ті безпосередньо рейтинги або ті побажання країни, які вона висловлює під час подачі запиту до того ж COVAX", - заявив він.

За його словами, є компанія, яка заявила, що виробить понад 100 млн доз для всього світу.

"З приводу вакцини Astra Zeneсa, вона найімовірніше може бути більш доступна", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я роз'яснило план вакцинації населення від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX.