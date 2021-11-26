Який ризик повторного зараження COVID, - нове дослідження

Вчені провели дослідження у Катарі, щоб встановити шанси повторного зараження COVID-19. Результати показали, що ймовірність реінфекції не надто велика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New England Journal of Medicine .

У своєму дослідженні вчені проаналізували дані 353 тисяч людей. Результати вивчали під час двох хвиль захворюваності в країні: з березня по червень 2020 року і з січня по травень 2021 року. За оцінками епідеміологів, на сьогоднішній день антитіла мають близько 40% населення Катару.

Фахівці також проаналізували результати ПЛР-тестів, щоб визначити кількість людей, які захворіли двічі. Вчені зареєстрували 1 304 випадки реінфекції. Середній інтервал між ними становив 9 місяців.

Зазначають, що більшість пацієнтів, які заразилися вдруге, легко перенесли вірус. З усіх людей лише 4 особи було госпіталізовано. Смертельних випадків не зареєстрували.

"Вірогідність госпіталізації або смерті у повторних інфекцій на 90% нижча, ніж у первинних. Реінфекції були рідкісними і, як правило, легкими, можливо завдяки налаштованій імунній системі після первинного зараження", - зазначили автори дослідження.

Вчені закликали з обережністю ставитися до результатів дослідження. Зазначають, що його було проведено до циркуляції штаму "Дельта". Також аналізували випадки захворюваності в іншій країні, де може відрізнятися система охорони здоров'я.