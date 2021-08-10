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Канада відкриває кордон для американців, вакцинованих від COVID-19

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Канада, Вівторок 10 серпня 2021 01:37
Канада відкриває кордон для американців, вакцинованих від COVID-19 Фото: Канада відкрилася для туристів з США (Flickr)
Автор: Наталья Скороход

Канада відкрила кордони для туристів з США. В'їзд був заборонений більше року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today

В'їзд до Канади тепер дозволений для туристів з США, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. Це велика подія для американців, оскільки більше року вони не бачили своїх близьких і не могли займатися бізнесом в Канаді.

У той же час видання зазначає, що незважаючи на відкриття кордонів, не кожен американець може потрапити в Канаду.

"Мандрівникам необхідно буде надати підтвердження вакцинації та інші відомості про поїздку на платформу ArriveCAN уряду Канади не менше ніж за 72 години до прибуття в країну, незалежно від того, подорожуєте вони наземним або повітряним транспортом", - йдеться в повідомленні.

Також американцям необхідно пройти повну вакцинацію від коронавірусу. При цьому остання вакцина повинна бути введена не раніше ніж за 14 днів до в'їзду в країну.

Невакциновані діти молодше 12 років можуть в'їхати в Канаду з повністю вакцинованим батьком або опікуном, які мають право на в'їзд в округ.

А люди із захворюваннями, які не дозволяють їм пройти повну вакцинацію, мають право на спрощений карантин, але повинні надати результати тестів на COVID-19.

Нагадаємо, що в Канаді на початку місяця заявили про четверту хвилю коронавірусу. Ситуація погіршилася через штам "Дельта".

Раніше повідомлялося, що ЄС може заборонити в'їзд на свою територію жителям США.

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