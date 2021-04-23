Канада припинила пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через COVID-19

Влада Канади ввели тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусною інфекцією в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.

"Велика кількість хворих COVID-19 виявляється серед пасажирів, що прибувають з Індії та Пакистану. Міністерство транспорту Канади видало розпорядження про призупинення пасажирських авіаперевезень з цих країн", - заявив міністр, уточнивши, що заборона вводиться на термін 30 днів.

Він також закликав співгромадян відмовитися від поїздок в Індію і Пакистан через ризик зараження коронавірусів. У МОЗ Канади в свою чергу зазначили, що призупинення пасажирського авіасполучення допоможе відомству отримати більше даних про епідеміологічні обставини в цих країнах.