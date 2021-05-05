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У Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей у віці від 12 років

Новость на русском → Канада, Середа 05 травня 2021 23:16
У Канаді схвалили вакцину Pfizer для дітей у віці від 12 років Фото: вакцину Pfizer дозволили в Канаді для дітей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років. Про це оголосили в МОЗ в середу.

Про це повідомляє Le Figaro.

При цьому, Канада стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу з цього віку.

"Дозвіл на створення першої вакцини в Канаді для профілактики Covid - 19 у дітей знаменує собою важливий крок у боротьбі Канади з пандемією. Ми перші у світі дозволили вакцину Pfizer для дітей 12-15 років", - заявила головний медичний радник Міністерства охорони здоров'я Канади, доктор Супрія Шарма.

За даними Міністерства охорони Здоров'я Канади, коефіцієнт безпеки вакцини Pfizer-BioNTech для дітей від 12 до 15 років аналогічний коефіцієнту безпеки, що спостерігається у літніх людей. Тобто побічні ефекти були "тимчасовими і легкими" - біль в руці, озноб і лихоманка.

"Тому Міністерство охорони Здоров'я Канади дійшло висновку, що вакцина безпечна і ефективна для запобігання Covid-19 у підлітків у віці від 12 років", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Pfizer-BioNTech подали запит про продовження віку вакцинації уряду Канади 16 квітня. Pfizer та інші виробники вакцин, ліцензовані в Канаді, проводять або планують провести дослідження серед підлітків та дітей, у тому числі дітей віком від 6 місяців до 11 років.

"Прискорений огляд цих досліджень буде проведений канадським Міністерством, як тільки воно отримає запити від лабораторій", - уточнює Міністерство охорони здоров'я Канади.

Нагадаємо, використання вакцини Pfizer також готуються дозволити для дітей в США. Це має відбутися наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що у Чехії скоро почнуть вакцинувати всіх бажаючих. це має відбутися влітку.

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