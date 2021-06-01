У Канаді дозволять змішувати вакцини від COVID-19

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca з вакцинами Pfizer і Moderna. Очікується, що рішення Комітет може озвучити найближчим часом.

Про це повідомляє CBC з посиланням на джерела.

Зокрема, жителі Канади, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, можуть зробити другий укол препаратами Pfizer і Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я.

Видання зазначає, що оновлене керівництво NACI засноване на результатах досліджень, проведених в Іспанії та Великобританії, які показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer є безпечним і ефективним для профілактики COVID-19.

Дана рекомендація матиме істотний вплив на поширення вакцин в Канаді. У чинних рекомендаціях NACI говориться, що серія щеплень, розпочата з AstraZeneca, повинна бути продовжена тією ж вакциною, а вакцини з мРНК повинні використовуватися як взаємозамінні тільки в тому випадку, якщо перша доза недоступна або невідома.