ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Канаді дозволять змішувати вакцини від COVID-19

Новость на русском →
Оттава, Вівторок 01 червня 2021 19:46
У Канаді дозволять змішувати вакцини від COVID-19 Фото: у Канаді дозволять змішувати вакцини від COVID-19 (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Національний дорадчий комітет Канади з імунізації (NACI) дозволить комбінувати при вакцинації препарат AstraZeneca з вакцинами Pfizer і Moderna. Очікується, що рішення Комітет може озвучити найближчим часом.

Про це повідомляє CBC з посиланням на джерела.

Зокрема, жителі Канади, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca, можуть зробити другий укол препаратами Pfizer і Moderna без будь-яких побоювань за своє здоров'я.

Видання зазначає, що оновлене керівництво NACI засноване на результатах досліджень, проведених в Іспанії та Великобританії, які показали, що змішування і поєднання вакцин AstraZeneca і Pfizer є безпечним і ефективним для профілактики COVID-19.

Дана рекомендація матиме істотний вплив на поширення вакцин в Канаді. У чинних рекомендаціях NACI говориться, що серія щеплень, розпочата з AstraZeneca, повинна бути продовжена тією ж вакциною, а вакцини з мРНК повинні використовуватися як взаємозамінні тільки в тому випадку, якщо перша доза недоступна або невідома.

Раніше повідомлялося, що у Британії дозволять робити щеплення різними вакцинами, однак лише в рідкісних випадках.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Канада Вакцина від коронавірусу вакцинація Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19