У Канаді зафіксували другу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca
Канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть у Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.
Про це заявила головний санлікарка провінції Діна Хіншоу, передає Reuters.
Канада повідомила про щонайменше п’ять випадків утворення тромбів після імунізації вакциною AstraZeneca, але працівники охорони здоров’я вважають, що переваги препарату все ж перевищують потенційні ризики.
Випадок жінки в Альберті - це другий випадок утворення тромбів і єдина смерть в провінції після ведення понад 253 000 доз препарату AstraZeneca, уточнила Хіншоу.
"Хоча будь-яка смерть є трагічною, важливо пам'ятати, що ризики смерті або страждання від інших важких наслідків COVID-19 залишаються набагато більшими, ніж ризик після вакцини AstraZeneca", - сказала Хіншоу.
Наразі у Канаді зареєстровано 1 243 242 випадки коронавірусу та 24 342 смерті.
Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть пацієнта у Канаді після отримання вакцини AstraZeneca.
Нагадаємо, раніше у Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.