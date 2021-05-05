У Канаді зафіксували другу смерть після щеплення вакциною AstraZeneca

Канадська провінція Альберта повідомила про смерть від утворення тромбів 50-річної жінки, яка раніше отримала щеплення вакциною проти COVID-19 компанії AstraZeneca. Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть у Канаді пацієнта після отримання вакцини AstraZeneca.

Про це заявила головний санлікарка провінції Діна Хіншоу, передає Reuters .

Канада повідомила про щонайменше п’ять випадків утворення тромбів після імунізації вакциною AstraZeneca, але працівники охорони здоров’я вважають, що переваги препарату все ж перевищують потенційні ризики.

Випадок жінки в Альберті - це другий випадок утворення тромбів і єдина смерть в провінції після ведення понад 253 000 доз препарату AstraZeneca, уточнила Хіншоу.

"Хоча будь-яка смерть є трагічною, важливо пам'ятати, що ризики смерті або страждання від інших важких наслідків COVID-19 залишаються набагато більшими, ніж ризик після вакцини AstraZeneca", - сказала Хіншоу.

Наразі у Канаді зареєстровано 1 243 242 випадки коронавірусу та 24 342 смерті.

Минулого місяця провінція Квебек повідомила про першу смерть пацієнта у Канаді після отримання вакцини AstraZeneca.