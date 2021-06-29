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Канадці розробляють COVID-вакцину в їстівних смужках

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Канада, Вівторок 29 червня 2021 16:01
Канадці розробляють COVID-вакцину в їстівних смужках Фото: Вчені розробляють вакцину в їстівних смужках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вчені із канадського університету Макмастер та біотехнологічної компанії Rapid Dose Therapeutics розпочали розробку дієвої вакцини від коронавірусу у саморозчинних їстівних смужках. Поки що технологія перебуває на ранніх стадіях розробки.

Про це повідомляє CBC News.

Як зазначає видання, вченим вдалося стабілізувати білок з вакцини за температурою 40 градусів за шкалою Цельсія, втім, аби зберегти її ефективність, препарат необхідно охолодити до ще нижчої температури.

Розробники переконані у тому, що їстівні смужки можна буде використовувати не лише, як вакцину від COVID-19, але як і препарат від інших захворювань.

"60% чи навіть більше країн світу - теплі: Африка, Мексика. Подумайте про всі країни, які не мають логістичних спроможностей Північної Америки. У ці смужки можна помістити вакцину від COVID, лихоманки денге або навіть грипу та відправити їх до країн без належної інфраструктури з найменшими витратами", - відзначив голова компанії Rapid Dose Therapeutics Марк Упсдел.

Відомо, що вчені завершили первинні дослідження на тваринах й підтвердили ефективність революційної технології. Відтепер розробники планують перейти до наступного етапу експерименту, аби перевірити, чи вдасться їм отримати необхідну імунну реакцію у разі додавання спайкового білка коронавірусу до цих смужок.

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