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Кандидат на бустерну вакцину проти COVID дає хорошу імунну відповідь, але підсумки будуть в 2022

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Середа 15 грудня 2021 10:46
Кандидат на бустерну вакцину проти COVID дає хорошу імунну відповідь, але підсумки будуть в 2022 Фото: вакцина-кандидат Sanofi показала обнадійливі результати (facebook.com/EuropeanCommission)
Автор: Анастасія Рокитна

Бустерна вакцина-кандидат від коронавірусу французької біотехнологічної корпорації Sanofi і британської компанії GSK (GlaxoSmithKline) показує обнадійливі результати. Але підсумки будуть в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Одноразова бустерна доза ад'ювантної рекомбінантної вакцини-кандидата від COVID-19 призвела до сильної імунної відповіді у учасників випробувань незалежно від того, яким препаратом вони були щеплені спочатку - на основі матричної РНК або аденовірусу. Зростання кількості антитіл склало від 9 до 43 разів у всіх вікових групах", - йдеться в повідомленні.

Незалежний комітет з моніторингу даних і безпеки суб'єктів дослідження (DSMB) регулярно перевіряє дані про хід глобального випробування третьої фази. Він рекомендував продовжити випробування до початку 2022 року, щоб зібрати більше даних.

Згідно з вимогами регулюючих органів, випробування повинні проводитися за участю людей, які ще жодного разу не перехворіли коронавірусом.

При цьому більшість добровольців були набрані в третьому кварталі 2021 року, коли в світі спостерігався сплеск захворюваності covid-19 через штам "Дельта".

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