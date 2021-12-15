Кандидат на бустерну вакцину проти COVID дає хорошу імунну відповідь, але підсумки будуть в 2022

Бустерна вакцина-кандидат від коронавірусу французької біотехнологічної корпорації Sanofi і британської компанії GSK (GlaxoSmithKline) показує обнадійливі результати. Але підсумки будуть в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

"Одноразова бустерна доза ад'ювантної рекомбінантної вакцини-кандидата від COVID-19 призвела до сильної імунної відповіді у учасників випробувань незалежно від того, яким препаратом вони були щеплені спочатку - на основі матричної РНК або аденовірусу. Зростання кількості антитіл склало від 9 до 43 разів у всіх вікових групах", - йдеться в повідомленні.

Незалежний комітет з моніторингу даних і безпеки суб'єктів дослідження (DSMB) регулярно перевіряє дані про хід глобального випробування третьої фази. Він рекомендував продовжити випробування до початку 2022 року, щоб зібрати більше даних.

Згідно з вимогами регулюючих органів, випробування повинні проводитися за участю людей, які ще жодного разу не перехворіли коронавірусом.

При цьому більшість добровольців були набрані в третьому кварталі 2021 року, коли в світі спостерігався сплеск захворюваності covid-19 через штам "Дельта".