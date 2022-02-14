ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кашель, задишка та нежить: як відрізнити COVID-19 та сезонну алергію

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 лютого 2022 13:16
Кашель, задишка та нежить: як відрізнити COVID-19 та сезонну алергію Фото: COVID-19 плутають із сезонною алергією (pixabay)
Автор: РБК-Україна

COVID-19 часто путают с другими вирусными заболеваниями. К примеру, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Весною у багатьох людей виявляються симптоми сезонної алергії. Головний біль, кашель, слабкість, закладеність у носі – на першому етапі симптоми коронавірусу, грипу та алергії такі схожі, що захворювання важко розрізнити. Проте розходження є.

У МОЗ назвали загальні симптоми COVID-19 та сезонної алергії:

  • головний біль;
  • кашель;
  • задишка,
  • біль в горлі;
  • чхання;
  • нежить.Кашель, задишка та нежить: як відрізнити COVID-19 та сезонну алергію

Нещодавно український лікар-інфекціоніст Світлана Федорова розповіла, які мають бути ліки у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Найголовніше при боротьбі з COVID-19 - рясне пиття та протизапальні препарати.

Зазначимо, в Україні з початку вакцинальної кампанії зробили щеплення 15 577 694 особи.

Нагадаємо, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні спостерігатиметься стабілізація ситуації з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус